Госпожнадзор не разрешал эксплуатацию "проблемного" дома

Люди боятся жить в доме номер 10 на улице Ивана Бабушкина. Он горел несколько раз. В последний раз - в мае 2009 года. Новостройку до сих пор не восстановили

Как выяснялось во время проверки, Госпожнадзор не давал разрешение на эксплуатацию дома номер 10 на улице Бабушкина.

За несколько лет в доме произошло несколько пожаров. После каждого из них застройщик начинал ремонт, который растягивался на месяцы и годы. В последний раз, 25 мая, огонь вспыхнул на той части здания, которую еще не успели восстановить после пожара 2009 года.

Местным жителям приходится ремонтировать жилье за свой счет - их потери составляют от 50 до 600 тысяч рублей. Люди уверены, причина возгорания – изоляционная пленка между облицовкой и утеплителем, но в строительной компании менять ничего не собираются. По результатам исследования, материалам был присвоен высокий уровень пожароустойчивости.

«Это передовые материалы, которые рекомендованы к использованию в образовательных детских учреждениях. Если пытаться что-либо поджечь, то, как известно, горят даже танки.

Целенаправленные злоумышленные действия могут приводить к таким ситуациям», - сказал Заместитель директора Департамента рекламы группы строительных компаний СУ-155 Олег Полетаев.

Сейчас жители высотки пытаются, каким образом застройщик еще в 2008 году получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный Комитет и в администрацию Президента РФ уже отправлены.