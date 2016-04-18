При пожаре в столичном магазине пиротехники погиб один человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

При пожаре в "Электронике на Пресне" погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:22, пламя вспыхнуло в доме №4 по Звенигородскому шоссе.

Площадь пожара составила около 20 метров, в ходе разведки и тушения были спасены шесть человек, сведений о пострадавших не поступало.

В 15:07 пожар был ликвидирован, в ходе разбора завалов был обнаружен труп. ТАСС уточняет, что пожар возник в магазине пиротехники.

