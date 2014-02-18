Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 23:55

Происшествия

Пожар на улице Миклухо-Маклая потушили

Фото: ИТАР-ТАСС

Возникшее во вторник вечером возгорание на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы полностью потушено, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Москве.

"В 23.02 пожар был локализован, а в 23.28 - полностью потушен", - говорится в сообщении.

Напомним, в дежурную часть в 17.37 поступило сообщение о пожаре по адресу "улица Миклухо-Маклая, владение 8". Возгорание произошло в трехэтажном административном здании, на первом этаже которого находятся складские помещения.

Из здания были эвакуированы 100 человек. К тушению было привлечено 35 пожарных расчетов, пожару присвоили второй ранг сложности.

