В выселенном здании в центре Москвы произошел пожар

В центре Москвы произошел пожар в трехэтажном выселенном здании. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу Леонтьевский переулок, д. 2/26 поступило на пульт оперативного дежурного в 1.30. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что горит трехэтажное выселенное здание.

На первом и втором этаже дома загорелся мусор, пламя быстро охватило большую территорию. В 2.11 возгорание было потушено. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Напомним, схожий инцидент произошел в столице три дня назад. Пожарные потушили возгорание в выселенном здании в центре столицы. Пострадавших нет.

Утром 14 октября произошло возгорание в выселенном здании старой постройки на проезде Девичьего Поля. Горели перекрытия четвертого и пятого этажей.

На место происшествия прибыли огнеборцы, которым за два часа удалось полностью ликвидировать пожар.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.