В Москве произошло четыре пожара из-за неполадок газового оборудования

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

С начала года в столице произошло четыре пожара из-за неисправности газового оборудования. Об этом рассказал начальник отдела дознания и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Сергей Болгов, сообщает Агентство "Москва".

В результате пожаров один человек погиб, двое получили травмы.

По словам Болгова, за последние пять лет в России произошло 1,5 тысячи пожаров, связанных с неполадками газового оборудования. Материальный ущерб от пожаров составил более 124 миллионов рублей, жертвами стали 194 человека. Самой распространенной причиной возгораний являлась неисправность плиты.

В этом году в стране зафиксировано уже 219 подобный происшествий, в результате которых погибли 23 человека.

Последнее подобное ЧП произошло в столице вечером 10 марта. В квартире на восьмом этаже в доме № 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв газа, перешедший в пожар. Пострадали 14 человек, один из них скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной взрыва послужило нарушение правил обращения с открытым огнем при проведении строительно-монтажных работ.