16 ноября 2014, 22:07

По факту пожаров в центре Москвы начата доследственная проверка

По факту пожаров в нескольких квартирах в Пресненском районе Москвы начата доследственная проверка.

"16 ноября 2014 года в нескольких квартирах при проведении ремонтных работ на газовой подстанции на территории Пресненского района города Москвы возникли возгорания. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Все пожары в квартирах в центре Москвы ликвидированы

Напомним, что возгорание в жилых домах произошло в 18.57. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пожары были зафиксированы в 15 квартирах в 11 жилых домах. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорания.

По предварительным данным, пожары возникли из-за скачка давления на газовой подстанции. Петр Бирюков отметил, что причины произошедшего установит техническая комиссия.

По данным МЧС в результате инцидента пострадали 12 человек, один был госпитализирован.

