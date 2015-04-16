Пожар на складе лакокрасочных изделий ликвидирован – МЧС

На Загородном шоссе сгорело здание предприятия по производству паркета

Спасатели ликвидировали пожар на Загородном шоссе на площади в 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

У здания обрушилась кровля и часть несущих стен на площади в 500 "квадратов". Там горела деревообрабатывающая и лакокрасочная мастерские.

Кроме того, к зданию примыкает газовая котельная, подача газа туда прекращена, спасатели организовали ее защиту. Также в здании находятся газовые баллоны.

Напомним, около 7 часов утра у здания №1 по Загородному шоссе загорелось двухэтажное здание.

К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и около 60 человек личного состава МЧС, пострадавших нет.