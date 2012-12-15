Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря 2012, 10:29

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на западе Москвы

Из горящего дома на улице Маршала Тимошенко эвакуированы 24 человека

Во время пожара, который произошел в 14-этажном жилом доме по улице Маршала Тимошенко, один человек погиб. Полностью огонь удалось потушить в 09.21.

Жителей дома, в котором утром 15 декабря произошло возгорание эвакуировали полицейские и сотрудники МЧС.

Доступ граждан к месту происшествия решили ограничить.

Напомним, что возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажки под номером 26. Вскоре огонь перекинулся на окна верхней квартиры. Площадь выгорания составила 50 квадратных метров.

Сейчас правоохранители выясняют причину субботнего инцидента.

пожары квартиры спасатели возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика