Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на западе Москвы

Из горящего дома на улице Маршала Тимошенко эвакуированы 24 человека

Во время пожара, который произошел в 14-этажном жилом доме по улице Маршала Тимошенко, один человек погиб. Полностью огонь удалось потушить в 09.21.

Жителей дома, в котором утром 15 декабря произошло возгорание эвакуировали полицейские и сотрудники МЧС.

Доступ граждан к месту происшествия решили ограничить.

Напомним, что возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажки под номером 26. Вскоре огонь перекинулся на окна верхней квартиры. Площадь выгорания составила 50 квадратных метров.

Сейчас правоохранители выясняют причину субботнего инцидента.