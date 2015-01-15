Причиной пожара на мясокомбинате стал взрыв газового баллона

Причиной пожара на мясокомбинате мог стать взрыв газового баллона

Причиной пожара на мясокомбинате в деревне Руднево Новой Москвы стал взрыв баллона с газом, сообщает столичное управление Следственного комитета.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте случившегося работают следователи.

Напомним, в 10 часов утра 15 января на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, вспыхнул пожар.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте ЧП работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек.

В результате инцидента пострадали около 10 человек, семерых пострадавших при пожаре транспортируют в больницы для госпитализации. Информация о тяжести их состояния уточняется.