Причиной пожара на рынке "Мельница" стала неисправность электросети - МВД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Правоохранительные органы рассматривают неисправность электросети в качестве основной версии пожара на строительном рынке "Мельница". В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

По предварительным данным, электросеть работала в аварийном режиме, что привело к перегреву проводов. В результате возник пожар, обгорели строительные материалы, лакокрасочные изделия, а также конструкции павильонов и утеплитель.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту пожара. Они опрашивают представителей администрации и работников рынка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее m24.ru сообщало, что на 41 км внешней стороны МКАД загорелись павильоны на рынке "Мельница".

На территории рынка происходило возгорание в ряду стоящих торговых павильонах на площади около 1500 квадратных метров. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 16.25 и приступили к тушению. Вскоре пожару присвоили второй ранг сложности.

Пожар тушили 112 человек личного состава и 28 единиц техники. На месте работала лаборатория ГУ МЧС по Москве. ПДК вредных веществ в воздухе в зоне пожара не превышено.

Примерно в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.