В одном из зданий МГУ произошло возгорание

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В одном из учебных корпусов МГУ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием кабеля, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 19.54. Уже через шесть минут на место прибыли сотрудники МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: Ленинские горы, дом 1, где по предварительной информации в 6-этажном учебном корпусе на третьем этаже в электрощите происходит горение кабеля. Из учебного здания эвакуировали около 20 человек", – уточнили в ведомстве.

По словам сотрудника пресс-службы, в результате короткого замыкания в электрощите на третьем этаже произошло возгорание кабеля. В настоящее время уточняется площадь возгорания, о пострадавших не сообщается.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города, возгорание произошло в лабораторном корпусе № 40.