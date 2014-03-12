В лесополосе около платформы "Яуза" произошел пожар

Пожар в лесополосе около платформы Яуза. Видео: читатель M24.ru Андрей

Читатель M24.ru Андрей сообщил о пожаре в лесополосе около платформы Яуза. По его словам, черный дым, поднимавшийся из лесного массива, было видно издалека.

К своему письму Андрей приложил видеозапись с места событий.

В пресс-службе столичного главка МЧС корреспонденту M24.ru заявили, что в лесу горели отработанные автомобильные покрышки.

"Возгорание было не слишком значительным, в настоящее время оно уже потушено. Никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

