В центре Москвы горит Театр русской драмы

В Москве загорелся Театр русской драмы

В Театре русской драмы в центре Москвы начался пожар, спасатели выехали на место происшествия.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, в 8.13 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии на улице Земляной Вал, дом 64. Там у двухэтажного здания старой постройки загорелась кровля.

Из здания эвакуировались два человека. Со слов администрации, больше людей в здании нет.

За последний месяц это второе возгорание в театре: 3 ноября сгорело здание "Школы современной пьесы". Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок.

Все декорации и большинство костюмов пришли в негодность: то, что не успел испортить огонь, было залито водой.