Сотрудники МЧС спасли десять человек при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Десять человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в доме 136 на Профсоюзной улице. По предварительным данным, в квартире на восьмом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В 16:03 спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные продолжают устранять последствия возгорания. В результате инцидента сотрудники МЧС спали десять человек.

Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один мужчина выпрыгнул из окна квартиры, пытаясь спастись от возникшего пожара. В пресс-службе МЧС отметили, что информации о пострадавших, в том числе в результате падения с высоты, спасателям не поступало.