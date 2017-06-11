Мать кратовского стрелка могла погибнуть при пожаре – СК

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Мать Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, могла погибнуть при пожаре. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Известно, что Зенков жил с больной матерью, которая из-за состояния здоровья не могла передвигаться. Погибла она или нет, удастся узнать после того, как пожар в доме полностью потушат.

Инцидент произошел днем 10 июня: Зенков начал стрелять в соседа, а после поджег свой сарай. Затем он открыл огонь по проходившей мимо незнакомой ему паре, которая пыталась помочь потушить пожар. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Позднее Зенков застрелил еще двоих соседей.

Преступник 1967 года рождения с 1992 по 2014 года работал в МЧС слесарем-ремонтником пятого разряда. Он неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но в боевых действиях не участвовал.

Используемое Зенковым оружие было старых образцов. Часть он привез из командировки в Чечню, остальное оказалось самодельным. Разрешений на хранение он не имел. Следствие считает, что в его арсенале были ружье и пистолет "Маузер". Остальные подробности о случившемся читайте в материале m24.ru.