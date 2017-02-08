Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 21:44

Происшествия

Фабрика по производству аккумуляторов для Galaxy Note 7 загорелась в Китае

Фото: ТАСС/DPA/Teresa Dapp

Фабрика по производству "взрывающихся" аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note 7 загорелась в Китае, сообщает South China Morning Post.

Представители компании заявили о "небольшом пожаре", однако в его тушении пришлось поучаствовать 110 пожарным на 19 машинах. Тем не менее, возгорание удалось быстро потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали спасатели, источником возгорания стали литиево-ионные аккумуляторы. Представитель компании заявил, что пожар произошел в хранилище отходов, а производственная часть фабрики не пострадала.

ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ СМАРТФОНЫ

В начале сентября 2016 года компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, в результате которых смартфоны загорались. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона телефонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов.

Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России был отложен на неопределенное время. Все смартфоны, поступившие в страну до 2 сентября, отправлены обратно.

Данный смартфон обладает одними из самых продвинутых характеристик среди устройств на базе Android. В частности, он может сканировать радужную оболочку глаз.

Из-за неполадок с телефоном было запрещено им пользоваться в российских самолетах и аэропортах.

Главное

