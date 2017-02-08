Фабрика по производству аккумуляторов для Galaxy Note 7 загорелась в Китае

Фото: ТАСС/DPA/Teresa Dapp

Фабрика по производству "взрывающихся" аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note 7 загорелась в Китае, сообщает South China Morning Post.

Представители компании заявили о "небольшом пожаре", однако в его тушении пришлось поучаствовать 110 пожарным на 19 машинах. Тем не менее, возгорание удалось быстро потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали спасатели, источником возгорания стали литиево-ионные аккумуляторы. Представитель компании заявил, что пожар произошел в хранилище отходов, а производственная часть фабрики не пострадала.