Читатели М24 сообщили о крупном пожаре в Печатниках

В районе улиц Песчаный карьер и Новобатюнинская горят складские помещения, сообщают читатели М24.
Пожар начался в четырехэтажном здании складского помещения около 17.00. По словам очевидцев, огонь начал перекидываться на соседние строения.
Густой черный дым наблюдают и жители домов на Коломенской набережной.
В настоящее время в тушении огня задействованы пожарные вертолеты.
Информацию о возгорании подтвердили в столичном управлении МЧС. По данным спасателей, площадь пожара составляет уже 1,5 тысячи квадратных метров.
На месте работают 20 пожарных расчетов, отмечает РИА Новости.
Пожар был потушен около 19.00. Пострадавших нет.