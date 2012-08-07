Читатели М24 сообщили о крупном пожаре в Печатниках

Читатели М24 прислали в редакцию видео пожара, разгоревшегося в московском районе Печатники

В районе улиц Песчаный карьер и Новобатюнинская горят складские помещения, сообщают читатели М24.

Пожар начался в четырехэтажном здании складского помещения около 17.00. По словам очевидцев, огонь начал перекидываться на соседние строения.

Густой черный дым наблюдают и жители домов на Коломенской набережной.

В настоящее время в тушении огня задействованы пожарные вертолеты.

Информацию о возгорании подтвердили в столичном управлении МЧС. По данным спасателей, площадь пожара составляет уже 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте работают 20 пожарных расчетов, отмечает РИА Новости.

Пожар был потушен около 19.00. Пострадавших нет.