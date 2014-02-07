Спасатели достали спящего водителя из горящей машины

На юге Москвы мужчина чуть не сгорел заживо в своем автомобиле

На юге Москвы на Бирюлевской улице спасатели достали водителя из его пылающего автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, в момент возгорания машина стояла с включенным двигателем, а мужчина в ней спал. Он не проснулся и тогда, когда автомобиль уже горел. По предварительным данным, водитель был пьян.

Прибывшая пожарная техника не смогла проехать к очагу пожара из-за плотно припаркованных во дворе машин. Пожарные рукава пришлось тянуть издалека. Пожарные разбили дверное окно и в последний момент смогли вытащить из автомобиля мужчину, на котором уже начала гореть одежда.

К месту пожара прибыли медики, которые оказали первую помощь, а потом госпитализировали пострадавшего с многочисленными ожогами в больницу.