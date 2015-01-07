Пожар в магазине автозапчастей в Новой Москве ликвидирован

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пожарные ликвидировали возгорание в магазине автозапчастей в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание произошло в одноэтажном здании, расположенном в деревне Мамыри Новомосковского административного округа.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 23.28. В 00.26 пожарным удалось локализовать возгорание.

В 00.39 спасатели полностью ликвидировали пожар. Как отметили в пресс-службе МЧС, сведений о пострадавших не поступало.