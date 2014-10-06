Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 09:05

Происшествия

В Балахише горел ангар с лакокрасочными материалами

В подмосковной Балашихе произошел пожар

В подмосковной Балашихе в ночь на 6 октября произошел пожар, передает телеканал "Москва 24".

После полуночи в городе загорелся ангар с лакокрасочной продукцией. Пожарных вызвали охранники соседнего склада. Первый расчет прибыл уже через 5 минут. Однако содержимое ангара к тому моменту уже полыхало.

От высокой температуры обрушилась кровля. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В непосредственной близости от ангара находилось множество различных бытовок и подсобных помещений, поэтому часть усилий пожарные бросили на то, чтобы огонь не распространился дальше.

Локализовать пожар удалось через час, а полностью ликвидировать через три. Пострадавших нет. Сейчас в Балашихе начинается разбор завалов. Также на месте происшествия работают эксперты. Им предстоит установить причину случившегося.

