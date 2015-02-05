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ЧП

05 февраля 2015, 07:49

Четыре автомобиля сгорели в столице минувшей ночью

пожары поджоги сгоревшие автомобили чп

В Москве сгорели пять автомобилей

Четыре автомобиля сгорели минувшей ночью на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Москве.

"В 4.05 поступил звонок о том, что на улице Новокосинская в районе дома 20, произошло возгорание четырех легковых автомобилей. Прибывшие на место специалисты полностью ликвидировали пожар в 4.25. В огне никто не пострадал, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров, - рассказал дежурный офицер.

На месте работают экстренные службы, выясняются причины случившегося. Обстоятельства возникновения каждого из пожаров устанавливаются. Наиболее вероятной причиной во всех случаях является поджог.

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