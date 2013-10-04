Пожар не затронул конструктивные элементы стадиона "Спартак"

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар, вспыхнувший в здании строящегося стадиона "Спартак", не затронул конструктивные элементы арены. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В результате осмотра специалисты установили, что во время работ по монтажу металлоконструкций фермы произошло замыкание в системе компрессорной установки. Это и стало причиной пожара.

Сообщение о возгорании по адресу Волоколамское шоссе, владение 67 поступило на пульт дежурного в 13.14. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на 4-м этаже здания загорелась компрессорная установка.

Пожар удалось ликвидировать в 13.34. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

Работы по строительству стадиона "Спартак" начались в 2010 году, а открытие арены запланировано на лето будущего года.

Ссылки по теме В здании строящегося стадиона "Спартак" потушили пожар



Стадион получил название "Открытие Арена" – в честь главного спонсора строительства. Арена вместит 44 тысячи человек, а на время проведения Чемпионата мира по футболу – "Открытие" примет матчи первенства планеты – вместимость стадиона увеличат до 46 тысяч. К моменту открытия стадиона будет введена в эксплуатацию станция метро "Спартак". На территории стадиона установят памятники знаменитым спартаковцам – Игорю Нетто, братьям Старостиным и Никите Симоняну.