В Подмосковье сожгли два автомобиля бывшего начальника полиции Егорьевска

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье неизвестные подожгли два автомобиля бывшего начальника УВД по Егорьевскому району. Об этом сообщает Агентству "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент поджога Евгений Дорожкин был в доме с женой и двумя детьми. Автомобили Mercedes и Nissan Murano, припаркованные во дворе, сгорели дотла. Также частично обгорел дом бывшего полицейского.

Дорожкин оценивает произошедшее не просто как поджог автомобилей, а покушение на него и членов его семьи. По его мнению, причиной поджога могли стать конфликты с нынешним руководством ОМВД Егорьевска.

Полиция разыскивает злоумышленников.