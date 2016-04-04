По факту пожара в здании Минобороны на Знаменке началась доследственная проверка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Военные следователи начали проверку причин пожара в здании Минобороны. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне в ходе тушения пожара замначальника одной из пожарных частей, 25-летний капитан внутренней службы, был госпитализирован в реанимацию с ожогами дыхательных путей.

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет, сказал собеседник агентства. Он отметил, что по данному факту столичное военное следственное управление СКР начало доследственную проверку.

Проезд по улице Знаменка возле здания Минобороны открыли после пожара

Напомним, пожар в здании, где располагается имущественный департамент Минобороны, начался утром в воскресенье, 3 апреля. Ему был присвоен наивысший уровень сложности.

Возгорание тушили более девяти часов. В ликвидации огня принимали участие около 200 сотрудников экстренных служб и более 70 единиц пожароспасательной техники. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи метров.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу дал задачу восстановить исторический облик пострадавшего здания в максимально сжатые сроки.