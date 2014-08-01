МЧС отправит в Тверскую область семь самолетов для тушения пожаров

МЧС планирует направить в Тверскую область семь воздушных судов для тушения природных пожаров, передает МИА "Россия сегодня".
На борьбу с огнем вышлют четыре вертолета, две амфибии Бе-200ЧС и крупнейший в мире самолет-танкер Ил-76.
В настоящее время уже усилена группировка пожарных в регионе: на помощь тверским спасателям прибыли отряды из Тульской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Липецкой и Орловской областей.
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Кроме того, в постоянной готовности к вылету находятся два экипажа самолетов Ил-76 и два экипажа армейских Ми-8 и Ми-26. В общей сложности борьбу с огнем ведут более 400 человек и 80 единиц техники.
Напомним, с 30 июля в Тверской области введем режим чрезвычайной ситуации – там полыхает торфяник площадью 50 гектаров. Кроме того, горит около 8 гектаров леса. ИТАР-ТАСС отмечает, что за три дня огонь прошел расстояние 100 гектаров.
Авиация МЧС уже сбросила на пожары более тысяч тонн воды, въезд в лесной массив пока запрещен. В МЧС планируют справиться с огнем до 2 августа - открытого горения уже нет, сейчас пламя дотлевает.
При этом северо-западные районы Подмосковья в ближайшие выходные может затянуть смогом от горящего торфяника.
Смог в МосквеНапомним, что самое сильное задымление в Москве и Подмосковье наблюдалось летом 2010 года, когда жара и засуха привели к многочисленным возгораниям торфяников в разных регионах страны. В Московской области было зафиксировано более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Особенно огнеопасным оказался период с 25 июля по 25 августа.
Дым горящих торфяников более чем на неделю окутал Москву, проник в метрополитен, нарушил работу аэропортов и серьезно подорвал здоровье жителей столицы. Концентрация угарного газа в городе превысила допустимую норму почти в семь раз, смертность в столице увеличилась на 50,7 процентов.
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