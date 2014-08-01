МЧС отправит в Тверскую область семь самолетов для тушения пожаров

МЧС планирует направить в Тверскую область семь воздушных судов для тушения природных пожаров, передает МИА "Россия сегодня".

На борьбу с огнем вышлют четыре вертолета, две амфибии Бе-200ЧС и крупнейший в мире самолет-танкер Ил-76.

В настоящее время уже усилена группировка пожарных в регионе: на помощь тверским спасателям прибыли отряды из Тульской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Липецкой и Орловской областей.





Кроме того, в постоянной готовности к вылету находятся два экипажа самолетов Ил-76 и два экипажа армейских Ми-8 и Ми-26. В общей сложности борьбу с огнем ведут более 400 человек и 80 единиц техники.

Напомним, с 30 июля в Тверской области введем режим чрезвычайной ситуации – там полыхает торфяник площадью 50 гектаров. Кроме того, горит около 8 гектаров леса. ИТАР-ТАСС отмечает, что за три дня огонь прошел расстояние 100 гектаров.

Авиация МЧС уже сбросила на пожары более тысяч тонн воды, въезд в лесной массив пока запрещен. В МЧС планируют справиться с огнем до 2 августа - открытого горения уже нет, сейчас пламя дотлевает.

При этом северо-западные районы Подмосковья в ближайшие выходные может затянуть смогом от горящего торфяника.