Шестнадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в центре Москвы

Десять человек эвакуировали из жилого дома в Грузинском переулке из-за пожара. Об этом сообщается в официальном твиттере ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Грузинский переулок, дом 10 поступило 1 февраля в 16:47. Пламя вспыхнуло на балконе девятого этажа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек. В ходе тушения огня в соседних квартирах спасли еще шесть человек.

Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, во время разбора завалов в одной из комнат было обнаружено тело хозяйки квартиры.