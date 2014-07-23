В больницах остаются 112 пострадавших в результате аварии в метро

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В столичных больницах остаются 112 пострадавших в результате аварии в московском метро. В крайне тяжелом состоянии остаются три человека, 54 пациента выписаны из медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Состояние пяти жертв аварии оценивается как тяжелое, 37 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 67 - в удовлетворительном.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Таким образом, за день из столичных клиник выписаны 13 человек из числа пострадавших в аварии. По состоянию на утро 23 июля в больницах, по данным Минздрава, находилось 125 пострадавших. Вместе с тем, 22 июля глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов рассказал, что в больницах остаются 109 человек.





Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным СК, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.