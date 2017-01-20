Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Два человека пострадали после взрыва газового баллона в сауне в Люберцах, передает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, взрыв произошел в сауне на первом этаже дома № 1 по улице Красная.

В результате взрыва выбило четыре бетонные плиты, произошло частичное обрушение здания. Два человека получили ожоги, их доставили в больницу.

По словам очевидца Анастасии Бороно, людей из здания,в котором находилась сауна эвакуировали.

"Обрушилась стена, на машину сотрудника обвалилась плита. Знаю, что двое пострадавших. Мужчину вытащили сотрудники, он сильно обгоревший, забрала скорая. Женщина отказалась от госпитализации. Бок здания цокольный обвалился, несколько плиток, третий тоже может упасть. Эвакуировали людей", – сказала Анастасия Бороно.

На месте происшествия работает оперативный штаб, в который входят сотрудники МЧС, представители правоохранительных органов и медики.