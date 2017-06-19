Одного из пострадавших после столкновения поездов в Москве госпитализировали

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Одного из трех пострадавших после столкновения электрички и экспресса "Стриж" около Курского вокзала Москвы госпитализировали, сообщает телеканал "Москва 24". Двум другим оказали помощь на месте.

Инцидент произошел в 14:38 при отправлении электрички № 6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала. При сходе вагоны наклонились в сторону поезда "Стриж", следующего из Нижнего Новгорода. Оба поезда получили серьезные повреждения. Причиной столкновения назвали отказ стрелки. По факту аварии возбудили уголовное дело.

17 бесплатных автобусов с интервалом в 15 минут начали курсировать от Курского вокзала до платформы Площадь Ильича, от метро "Рязанский проспект" до Нижегородской улицы, 52 (к платформе Калитники). Дополнительный транспорт отправили по маршруту № 289 "Платформа Москворечье – Метро "Царицыно". Из-за ЧП задерживаются три поезда дальнего следования и 30 электричек.