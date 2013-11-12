На Филиппины направились два самолета МЧС с мобильными госпиталями

МЧС России направило два самолета Ил-76 на Филиппины

МЧС России направило на Филиппины два самолета Ил-76 с аэромобильными госпиталями.

Сегодня самолеты вылетели с аэродрома Раменское. Также в страну, пережившую тайфун "Хайян", отправился отряд спасателей и врачей для оказания помощи пострадавшим.

Накануне власти объявили на территории Филиппин положение "национального бедствия". По предварительным данным, число жертв приближается к двум тысячам. Эта цифра будет расти: во многих провинциях не работают системы коммуникации, и данные оттуда пока не поступали, но местные власти уже говорят о большом числе погибших.

Пострадавшими от удара тайфуна уже считаются около 10 миллионов человек, а синоптики прогнозируют новые бедствия: на Филиппины движется еще один сильный тайфун.

По данным Ростуризма, в этой стране сейчас находятся около 200 российских туристов. Они пока не могут вернуться на родину и размещены в отелях Манилы.

Напомним, тайфун "Хайян" прошел по территории Филиппин в минувшую пятницу. Он стал сильнейшим в этом году. Больше всего от стихии пострадали острова Лейте, Самар и туристический остров Боракай. Тайфун разрушил терминал аэропорта в прибрежном городе Таклобан.