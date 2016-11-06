Спасательные работы на месте взрыва в Иваново завершены

Фото: ГУ МЧС России по Ивановской области

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Иваново, сообщает ТАСС.

Работы вели около 350 человек. Под завалами больше не осталось людей, теперь там будут разбирать рухнувшие конструкции.

В ночь на 6 ноября в доме на Минской улице в городе Иваново взорвался газ, в результате обрушились две квартиры на втором этаже и кровля. Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще девять получили травмы.

На месте взрыва развернут пункт обогрева, где также работают психологи. Всех эвакуированных разместили у родственников, работает телефон горячей линии регионального главка МЧС: 8 (493) 229-91-84.

По факту частичного обрушения дома СК по Ивановской области проводит проверку, на Минскую выехали следователи и криминалисты управления. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Одной из причин ЧП назвали утечку газа. В связи с этим по всей области пройдет масштабная проверка газового оборудования.