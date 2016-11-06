Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2016, 08:31

Происшествия

Пять человек погибли при взрыве газа в Ивановской области

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Число погибших при взрыве газа в Иваново возросло до пяти человек, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в ночь на 6 ноября на Минской улице. Там в двухэтажном доме взорвался бытовой газ. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли боле 10 человек, пятеро, в том числе ребенок, погибли. Площадь обрушения составляет 80 квадратных метров.

На месте взрыва развернут пункт обогрева, где также работают психологи. Всех эвакуированных разместили у родственников, работает телефон горячей линии регионального главка МЧС: 8 (493) 229-91-84.

По факту частичного обрушения дома СК по Ивановской области проводит проверку, на Минскую выехали следователи и криминалисты управления. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сайты по теме


пострадавшие взрывы газа обрушения домов чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика