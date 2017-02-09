Какие штрафы за нарушение ПДД могут посчитать недействительными

Штраф за нарушение ПДД можно не оплачивать, если пришедшее из Госавтоинспекции "письмо счастья" оформлено неправильно. Такое разъяснение сделал Верховный суд, передает телеканал "Москва 24".

Недействительными считаются копии постановления, не подписанные электронной цифровой подписью сотрудника ГИБДД. По мнению суда, такой документ не имеет юридической силы.

Разъяснение касается случаев, когда нарушения зафиксированы с помощью автоматических фото- или видеокамер. При этом протокол не составляют, а постановление по делу выносят без участия нарушителя, отправляя ему копию решения.