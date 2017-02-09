Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 13:00

Политика

Какие штрафы за нарушение ПДД могут посчитать недействительными

Штраф за нарушение ПДД можно не оплачивать, если пришедшее из Госавтоинспекции "письмо счастья" оформлено неправильно. Такое разъяснение сделал Верховный суд, передает телеканал "Москва 24".

Недействительными считаются копии постановления, не подписанные электронной цифровой подписью сотрудника ГИБДД. По мнению суда, такой документ не имеет юридической силы.

Разъяснение касается случаев, когда нарушения зафиксированы с помощью автоматических фото- или видеокамер. При этом протокол не составляют, а постановление по делу выносят без участия нарушителя, отправляя ему копию решения.

Количество дорожных камер в столице увеличилось на 50 процентов в конце 2016 года. Теперь в городе за дорогами в городе следят 1424 устройств. Еще 305 размещенных на столичных улицах приборов – активные муляжи, которые не передают информацию в ГИБДД.

Комплексы фиксируют превышение скорости, выезд на выделенные полосы для транспорта, нарушение правил парковки, движение по обочине. Часть камер "замечает" некоторые поворот не из того ряда, выезд за стоп-линию и проезд на красный сигнал светофора.

А с февраля 2017 года дорожная камера в тестовом режиме начала штрафовать водителей за непропуск пешехода.

