Жители Пресненского района решат, нужен ли дополнительный офис госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Жители Пресненского района проголосуют в системе электронных референдумов "Активный гражданин", нужен ли в районе дополнительный офис государственных услуг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Офис "Мои документы" предлагают открыть в доме № 13 на улице Большая Декабрьская. Это поблизости от станции метро "Улица 1905 года" и остановок общественного транспорта.

Напомним, офис госуслуг Пресненского района открылся в августе этого года в торгово-развлекательном центре "Афимолл". Но оказалось, что чаще всего туда ходят сотрудники расположенного рядом делового центра "Москва-Сити", а жителям добираться до него неудобно.

Сейчас в Москве работает 110 центров "Мои документы", где можно получить 152 госуслуги, 97 процентов из них – без привязки к месту жительства. Офисы открыты с 08:00 до 20:00.

Между тем, с 7 декабря посетителей центров госуслуг "Мои документы", которые ждут в очереди более 15 минут, будут бесплатно угощать кофе, чаем или какао. Предложенный напиток станет приятным извинением за ожидание. Сейчас посетитель в среднем ждет три минуты, когда специалист пригласит его для оформления документов.

Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.