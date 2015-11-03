Колокол Исаакиевского собора ударит 224 раза в память жертв крушения А321

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На девятый день после авиакатастрофы в Египте в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге пройдет поминальная служба, сообщается на сайте музея-памятника.

Колокол собора ударит 224 раза – ровно по числу жертв авиакатастрофы. Поминальная служба начнется 8 ноября в 13 часов. Также в этот день запланировано выступление камерного хора Смольного собора.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".