29 ноября 2013, 11:36

Город

Столичные власти опечатали незаконно занятое помещение в ЦАО

Фото: ggi.mos.ru/

Власти Москвы опечатали незаконно занятое помещение в центре Москвы площадью 115 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба инспекции по недвижимости, нежилые помещения в доме №17 по улице Петровка подрядная организация использовала без правоустанавливающих документов.

21 ноября помещение освободили и опечатали. "Госинспекцией по недвижимости совместно с представителями Департамента городского имущества Москвы организована охрана столичной недвижимости", - уточняет пресс-служба.

помещения незаконное проживание строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения

