Экс-спецагент Эдвард Сноуден попросил политического убежища у Эквадора

Фото: ИТАР-ТАСС

Скандально известный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, прибывший в аэропорт "Шереметьево" на самолете из Гонконга, попросил политического убежища у Эквадора.

Эдвард Сноуден встретился с послом Эквадора, после чего его осмотрел врач. По некоторым данным, экс-сотрудник ЦРУ планирует вылететь в Гавану в понедельник, 24 июня, около 14:00, сообщает телеканал "Москва 24".

Стоит отметить, что в представительстве Эквадора в Лондоне уже больше года укрывается журналист Джулиан Ассандж, обнародовавший секретные материалы о шпионских скандалах и коррупции в высших эшелонах власти мировых держав.

Напомним, рейс SU213 Гонконг-Москва приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 17:15. На его борту находился экс-спецагент Эдвард Сноуден.

В начале июня Сноуден опубликовал секретный ордер суда, в котором говорится о том, что спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам одного из сотовых операторов. На родине на него завели уголовное дело, и несколько суток экс-спецагент скрывался в Китае.