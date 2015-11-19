Портал "Наш город" начал принимать жалобы на долгое ожидание врача

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Помимо зимних тем, на портале "Наш город" открылись новые темы в категориях "Поликлиники" и "Дворовые территории", сообщили в пресс-службе сайта.

Сразу семь новых тем стали доступны для комментирования в категории "Поликлиники":

Отсутствие сестринского поста;

Ожидание приема врача в поликлинике по предварительной самозаписи более часа;

Отсутствие уведомления/не обеспечена запись к врачу при отмене приема по инициативе поликлиники;

Отсутствие бахил в поликлинике;

Нарушение сроков проведения профилактических осмотров детей первого месяца жизни;

Ожидание врача-терапевта по вызову на дом более суток;

Техническая невозможность отмены записи на прием к врачу.

Также москвичи смогут пожаловаться на нарушения в реализации проекта "Миллион деревьев", сообщать на портал о несоответствии количества высаженных деревьев/кустарников заявленному и направить в органы власти сигнал об их краже.

Новые разделы на портале "Наш город"

Напомним, ранее на портале открылись зимние проблемные темы. В этом году москвичи смогут пожаловаться на гололед, хранение снега с реагентами на газонах во дворах, свисающие сосульки и многие другие сезонные городские проблемы.

Закрыты до весны проблемные темы, которые характерны для теплых месяцев – "Отсутствие песка в песочнице" категории "Дворовые территории" и "Стертая дорожная разметка" категории "Дороги", а значит, на портале вновь начинают рассматриваться проблемы, которые традиционно называются "зимними".

Теперь на сайте можно оставлять комментарии по 12 темам:

– гололед во дворе;

– сосульки и наледь на крышах;

– незалитый или плохо залитый каток;

– избыточное/неравномерное применение реагентов;

– складирование снега с реагентами на газонах;

– холод в подъезде;

– неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;

– складирование реагентов в помещениях общего пользования;

– снеговые кучи на обочинах;

– гололед на проезжей части/тротуаре;

– неубранный снег на остановке;

– применение солей в качестве противогололедных средств.

В прошлый зимний сезон с ноября до середины марта пользователи опубликовали 45 тысяч сообщений. Больше всего москвичи жаловались на неубранный снег (45 процентов сообщений), гололед во дворе (9 процентов сообщений) и лед на проезжей части (8 процентов сообщений). 95 процентов проблем власти признали и устранили за время подготовки ответов.