19 ноября 2015, 14:45

Портал "Наш город" начал принимать жалобы на долгое ожидание врача

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Помимо зимних тем, на портале "Наш город" открылись новые темы в категориях "Поликлиники" и "Дворовые территории", сообщили в пресс-службе сайта.

Сразу семь новых тем стали доступны для комментирования в категории "Поликлиники":

  • Отсутствие сестринского поста;
  • Ожидание приема врача в поликлинике по предварительной самозаписи более часа;
  • Отсутствие уведомления/не обеспечена запись к врачу при отмене приема по инициативе поликлиники;
  • Отсутствие бахил в поликлинике;
  • Нарушение сроков проведения профилактических осмотров детей первого месяца жизни;
  • Ожидание врача-терапевта по вызову на дом более суток;
  • Техническая невозможность отмены записи на прием к врачу.

Также москвичи смогут пожаловаться на нарушения в реализации проекта "Миллион деревьев", сообщать на портал о несоответствии количества высаженных деревьев/кустарников заявленному и направить в органы власти сигнал об их краже.

Новые разделы на портале "Наш город"

Напомним, ранее на портале открылись зимние проблемные темы. В этом году москвичи смогут пожаловаться на гололед, хранение снега с реагентами на газонах во дворах, свисающие сосульки и многие другие сезонные городские проблемы.

Закрыты до весны проблемные темы, которые характерны для теплых месяцев – "Отсутствие песка в песочнице" категории "Дворовые территории" и "Стертая дорожная разметка" категории "Дороги", а значит, на портале вновь начинают рассматриваться проблемы, которые традиционно называются "зимними".

Теперь на сайте можно оставлять комментарии по 12 темам:

– гололед во дворе;
– сосульки и наледь на крышах;
– незалитый или плохо залитый каток;
– избыточное/неравномерное применение реагентов;
– складирование снега с реагентами на газонах;
– холод в подъезде;
– неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;
– складирование реагентов в помещениях общего пользования;
– снеговые кучи на обочинах;
– гололед на проезжей части/тротуаре;
– неубранный снег на остановке;
– применение солей в качестве противогололедных средств.

В прошлый зимний сезон с ноября до середины марта пользователи опубликовали 45 тысяч сообщений. Больше всего москвичи жаловались на неубранный снег (45 процентов сообщений), гололед во дворе (9 процентов сообщений) и лед на проезжей части (8 процентов сообщений). 95 процентов проблем власти признали и устранили за время подготовки ответов.

Городской портал "Наш город" объединяет сообщения жителей о различных проблемах в городе. Рубрикатор сайта насчитывает 177 проблемных тем. На портале зарегистрировано 675 217 пользователей. В среднем за неделю от жителей поступает порядка 21 000 сообщений.

На подавляющее большинство сообщений пользователей ответы от органов исполнительной власти и ответственных организаций поступают в течение 8 дней.

Портал "Наш город"

Пользователи портала могут не только оставить комментарий на портале о проблемах в своем дворе или на улице, но и посмотреть карты проблемных городских учреждений.

Так на портале уже есть карты, где обозначены магазины и поликлиники, на которые поступает больше всего жалоб от горожан.

поликлиники жалобы дворовые территории портал Наш город запись к врачу онлайн-услуги городские услуги темы

