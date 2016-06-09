Суицид пенсионера в поликлинике не был вызван конфликтом с персоналом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Самоубийство пенсионера в столичной поликлинике не было вызвано конфликтом с персоналом, это показала проверка, устроенная департаментом здравоохранения, передает "Интерфакс".

ЧП произошло 4 июня в поликлинике №142 (Северный округ). Там москвич 1940 года рождения пришел на прием к терапевту и выбросился из окна третьего этажа. Пенсионера госпитализировали, но спасти его не удалось.

В ходе проверки департамент проанализировал видеозаписи и провел опрос присутствовавших при ЧП посетителей. Как оказалось, мужчина не общался с медицинским персоналом, а падение произошло не из окна кабинета, а из окна холла.