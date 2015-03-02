Советы доктора: Профилактика и лечение ОРВИ

Фото: ТАСС/Александр Аппаткин

Роспотребнадзор объявил о закрытии ряда школ и детсадов на карантин в связи с эпидемией ОРВИ, а значит, вторая волна эпидемии, все же, пришла в Россию. На наши вопросы о профилактике и лечении ОРВИ отвечает Татьяна Алихашкина – врач высшей категории, заместитель главного врача КДЦ "Арбатский".

– В начале нового года многие уже ощутили на себе, что такое "рост заболеваемости ОРВИ". Есть ли какие-то новые рекомендации по поводу лечения или профилактики ОРВИ в 2015 году?

– Принципиально новых решений для лечения ОРВИ не появилось, в том числе и среди лекарств. Какие-то препараты становятся более популярными, какие-то отходят на второй план, но, по большому счету, уже не первый год на полках аптек присутствуют одни и те же активные вещества в разных формах и под разными названиями.

– Значит, можно просто взять лекарство, которым лечились в последний раз?

– Не совсем так. Каждый год доминирующими в популяции становятся разные респираторные вирусы, причем каждый из вирусов имеет свои особенности. Например, ротавирус, который сейчас распространен в Москве, дает о себе знать расстройством пищеварения, парагрипп – лающим кашлем и т.д. Все эти нюансы знают врачи и могут из уже знакомых препаратов выбрать те, которые лучше подходят в данный момент.

– А какая самая частая ошибка заболевших? Как поступать не надо?

– Отказ от обращения к специалисту из-за того, что "ничего нового мне не скажут" или "ОРВИ и так пройдет за семь дней или неделю". Многие потом все же оказываются на приеме у врача, но уже с осложнениями, и им требуется назначение серьезных антибактериальных препаратов или лечение узкоспециализированных врачей: отоларингологов, пульмонологов т.д.

Иногда причина всех бед в обычной халатности: человек не обращает внимания на первые симптомы, меняет препараты по настроению, прекращает лечиться раньше срока...

Важно помнить, лекарства – не волшебная палочка, большинство из них имеют курсовую схему приема: чаще всего от 3-5 дней. В случае с антибиотиками или противовирусными средствами это особенно важно, так как если прекратить принимать препарат раньше окончания курса, вирусы или бактерии начинают распространяться вновь и даже "учатся обходить" вашу иммунную защиту. Бороться с ними становится еще сложнее. Иногда пациенты самостоятельно сочетают сразу несколько лекарств, которые не приносят пользы, если их принимать вместе.

– Но ведь можно как-то помочь себе самостоятельно? До того, как попасть к врачу?

– Можно, и даже нужно, но необходимо относиться к выбору средств аккуратно. При очень высокой температуре можно принять "Парацетамол" или "Ибупрофен" (если болеет ребенок, то есть специальные "детские" формы). Эффект наступает быстро, в течение часа.

Из безрецептурных средств на ранних стадиях ОРВИ отлично помогает "Оциллококцинум": он может остановить развитие респираторной инфекции или уменьшить время болезни и выраженность симптомов. К тому же, это лекарство с минимальным риском возникновения побочных явлений.

Облегчить насморк можно с помощью солевых растворов. Их используют для промывания носа, растворяя 1 чайную ложку морской соли в 2 стаканах кипяченой воды (можно просто купить физраствор, спреи "Аквалор", "Маример" и др.).

– Какие противовирусные средства или иммуностимулирующие заслуживают внимания?

Противовирусным действием обладают рекомендованные ВОЗ препараты "Тамифлю" и "Реленза", но они отпускаются строго по рецепту при подтвержденном диагнозе гриппа. А иммуномодулирующие средства вам сможет порекомендовать врач только в индивидуальном порядке. Хотя должна предупредить, что в Европе при ОРВИ их не используют.

При этом каждый может поддержать иммунитет растительными средствами – принимать "Эхинацею" или "Элеутерококк" (в виде настоек или таблеток), а также просто ведя здоровый образ жизни. Конечно же, начинать думать об этом стоит до болезни, во время заболевания уже придется думать только о лечении.

– А как же витамины?

– Витамины необходимы организму, но не следует рассчитывать, что они смогут вылечить от ОРВИ. При этом, конечно, полезны. Осенью или зимой стоит обратить внимание на мультивитаминные комплексы. Принимать их необходимо курсом и помнить, что улучшение самочувствия будет происходить постепенно, по мере накопления витаминов в организме.

– В каких случаях стоит не лечиться самим и не идти к врачу, а сразу вызвать скорую?

– При температуре выше 38 градусов вы уже можете вызвать доктора на дом. А если температура превышает 40 градусов, есть проблемы с дыханием и сердцебиением – повод срочно звонить в скорую. Обратиться к врачу надо обязательно, если ОРВИ долго не проходит или вы чувствуете ухудшение.

– Когда человек становится незаразным?

– Когда выздоравливает. Пока есть кашель, насморк и температура, он может оставаться заразным.

– Есть ли у вас свой личный способ быстро вылечиться?

– Если бы был один единственный верный и быстрый способ, я бы рекомендовала его всем пациентам. Однако начало каждого заболевания требует разного лечения. Я следую общим рекомендациям, которые описала выше: поддержка иммунитета, в случае болезни – обильное питье, прием гомеопатических средств. В остальном лечение зависит от развития симптомов болезни.