В аквапарке на юго-западе Москвы едва не утонул ребенок

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В аквапарке на юго-западе Москвы чуть не утонул пятилетний ребенок, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Сотрудникам аквапарка удалось оперативно извлечь тонущего ребенка из воды, после чего его госпитализировали.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за невнимательности матери ребенка, которая отвлеклась на некоторое время.

По словам представителя пресс-службы московской полиции, криминальной составляющей в данном инциденте не выявлено.

Отметим, что аквапарк, на территории которого произошел несчастный случай, находится на месте печально известного "Трансвааль-парка", где 14 февраля 2004 года произошло обрушение кровли.

Тогда в результате катастрофы погибли 28 человек, восемь из которых - дети. Общее число пострадавших превысило 100 человек.