Задержаны двое новых подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция задержала еще двух подозреваемых в причастности к теракту на "Манчестер-Арене", сообщается на странице правоохранительных органов в Twitter.

25-летнего подозреваемого задержали в районе стадиона "Олд Траффорд" и 19-летнего – в районе Гортон.

В настоящее время полицейские проводят обыски в районе Мосс-Сайд на юге Манчестера. Ранее местные жители слышали взрывы. Как выяснилось, правоохранители таким образом взламывали дверь.