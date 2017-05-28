Форма поиска по сайту

28 мая 2017, 23:34

Безопасность

Задержаны двое новых подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция задержала еще двух подозреваемых в причастности к теракту на "Манчестер-Арене", сообщается на странице правоохранительных органов в Twitter.

25-летнего подозреваемого задержали в районе стадиона "Олд Траффорд" и 19-летнего – в районе Гортон.

В настоящее время полицейские проводят обыски в районе Мосс-Сайд на юге Манчестера. Ранее местные жители слышали взрывы. Как выяснилось, правоохранители таким образом взламывали дверь.

Теракт произошел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами взрыва стали 22 человека, 64 пострадали.

Исполнителем оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Полиция арестовала 12 подозреваемых в причастности к теракту.

полиция следствие задержания теракты террористы Манчестер жизнь в мире

