В офис Российского авторского общества пришли с обыском

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В офисе Российского авторского общества (РАО), расположенном в центре столицы на Большой Бронной, проводятся обыски и проверки документов, передает ТАСС.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Причину проведения оперативно-следственных мероприятий источник в правоохранительных органах не уточнил.

В стране существует три аккредитованных государством организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

В прошлом году РАО и РСП собирались объединить в одну и сделать профсоюз, в который бы вошли представители культуры, однако, в итоге эти планы не реализовали.