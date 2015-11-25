На севере Москвы мужчина покончил с собой, застрелившись из ружья

На севере Москвы мужчина покончил с собой, выстрелив себе в голову из ружья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация поступила в полицию вечером 24 ноября от молодого человека, который сообщил, что обнаружил труп своего 44-летнего дяди в ванной комнате квартиры одного из домов на Ленинградском шоссе.

По предварительным данным, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову из гладкоствольного охотничьего ружья.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро женщина покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с лестницы перехода на крышу поезда.

На крыше она проехала в тоннель, где от соприкосновения с установленным технологическим оборудованием ею были получены травмы несовместимые с жизнью. С крыши женщину сняли на станции "Курская".