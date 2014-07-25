Рабочие обнаружили захоронение на Покровке

На Покровке дорожные рабочие обнаружили человеческие останки

При проведении земляных работ в районе дома 2/1 на Покровке рабочие обнаружили захоронение. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас на месте обнаружения останков работает следственно-оперативная группа.

Звонок в полицию об обнаружении останков поступил в 20.40. Рабочие, по словам пресс-службы ГУ МВД, рыли траншею и обнаружили останки.

Как уточняет канал "Москва 24", кости находились на глубине всего полметра от поверхности. Ковш экскаватора повредил скелет, который, вероятно, покоился в гробу.

Стоит отметить, что недалеко от места найденного погребения находилась снесенная большевиками церковь Успения XVII века.

Напомним, сейчас на Покровке ведутся работы по организации пешеходной зоны, которая откроется к сентябрю 2014 года.