Мужчина ударил беременную женщину на парковке в центре Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция задержала мужчину, ударившего беременную женщину на одной из парковок в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

По словам потерпевшей, конфликт случился на улице Фридриха Энгельса. После того, как женщина припарковала свою машину, к ней подошел мужчина и сказал, что ее авто мешает проезду транспорта. Женщина попыталась возразить, однако в ответ получила удар.

Подозреваемым оказался 30-летний безработный москвич. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

