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22 августа 2016, 21:17

Происшествия

Подозреваемых в квартирной краже на полмиллиона рублей задержали в ВАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские на востоке Москвы задержали подозреваемых в квартирной краже на сумму более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полицию с сообщением о квартирной краже обратилась женщина, проживающая в доме на Стромынке.

По ее словам, вернувшись домой, она обнаружила, что дверной замок сломан, а из квартиры пропали ювелирные изделия, деньги и два дорогостоящих велосипеда, на которых подозреваемые и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В ходе операции "Заслон" полицейские задержали подозреваемых на Ивантеевской улице. Ими оказались безработные 26-летний и 23-летний уроженцы ближнего зарубежья, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Кража", они заключены под стражу.

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