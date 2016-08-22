Подозреваемых в квартирной краже на полмиллиона рублей задержали в ВАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские на востоке Москвы задержали подозреваемых в квартирной краже на сумму более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полицию с сообщением о квартирной краже обратилась женщина, проживающая в доме на Стромынке.

По ее словам, вернувшись домой, она обнаружила, что дверной замок сломан, а из квартиры пропали ювелирные изделия, деньги и два дорогостоящих велосипеда, на которых подозреваемые и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В ходе операции "Заслон" полицейские задержали подозреваемых на Ивантеевской улице. Ими оказались безработные 26-летний и 23-летний уроженцы ближнего зарубежья, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Кража", они заключены под стражу.