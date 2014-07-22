Полторы сотни нелегалов строили элитное жилье в Долгопрудном

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В Подмосковье на одной из строительных площадок города Долгопрудный полицейские задержали около 200 мигрантов, большая часть которых не имела разрешения на работу в РФ, сообщили M24.ru в пресс-службе областного главка МВД России.

Иностранные граждане работали на стройке элитного жилого комплекса на берегу Клязьминского водохранилища. Они проживали в бытовках на территории стройплощадки в антисанитарных условиях.

В отношении 165 мигрантов принято решение об их выдворении из страны, остальных отпустили, так как они предоставили документы, дающие право на трудовую деятельность в России, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Нарушителю закона грозит срок до 7 лет лишения свободы.