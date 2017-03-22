СМИ сообщили об обысках на Черкизовском мясокомбинате

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Руководство Черкизовского мясоперерабатывающего завода заподозрили в попытке хищения более 16 миллионов рублей. Сейчас на предприятии проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Правоохранительные органы изымают документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.

Как полагает следствие, руководство мясоперерабатывающего предприятия представило в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 миллионов рублей.

По словам источника издания, указанная сумма налога сформирована за счет вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольной фиктивной организацией.