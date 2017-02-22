Скотланд-Ярд впервые в истории возглавит женщина

Фото: AP/Charlotte Ball
Легендарный Скотланд-Ярд впервые за его 188-летнюю историю возглавит женщина – 56-летняя Крессида Дик. Об этом сообщается в официальном блоге МВД Великобритании.
О назначении Крессиды Дик главой лондонской полиции 22 февраля объявила Эмбер Радд. Руководитель британского МВД отметила, что Крессида Дик обладает выдающимися качествами лидера, а также ясным видением будущего столичной полиции.
Дик сменит на этой должности сэра Бернарда Хоган-Хоу, который возглавлял Скотланд-Ярд с 2011 года. Решение назначить Дик главой полиции Лондона согласовали с мэром британской столицы Садиком Ханом.